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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أغرب موقف بالمحيط.. رجل يصطاد شنطة مخدرات قبالة أستراليا| فيديو

أغرب موقف بالمحيط..رجل
أغرب موقف بالمحيط..رجل يصطاد شنطة مخدرات قبالة أستراليا

في موقف غريب من نوعه، كشف رجل أسترالي من مدينة كوفس هاربور على الساحل الشمالي لولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا عن اصطياده “شنطة مخدرات” بدلا من “الأسماك”. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، فإن شباك الصيد لأسترالي يدعي “كوين” اصطادت “شنطة مخدرات سوداء" بدلا من الأسماك في موقف مذهل من نوعه. 

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وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الصياد الأسترالي عبر صفحاته الرسمية على “انستجرام” و “تيك توك” استخراجه للشنطة السوداء الملفوف بها كمية المخدرات".   

وكتب الأسترالي في تعليق مقطع TikTok مازحجا : "إذا احتاج أي شخص إلى الكوكايين، فلدي الكثير"، وأضاف مازحا على إنستجرام: "لقد اقتربت قليلا من المتقاعدين!، وأمر مؤكد أن هذه ليست الجائزة التي كنت أتوقعها اليوم!". 

أغرب موقف بالمحيط.. رجل يصطاد شنطة مخدرات قبالة ساحل بأستراليا 

انتشار المخدرات بأسترليا

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب إحصاءات الجريمة في نيو ساوث ويلز هذا العام زيادة بنسبة 12.5% في استخدام الكوكايين واعتقال حيازته على مدى السنوات الخمس حتى عام 2020. 

تقترح لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية أن قاعدة مستخدمي الكوكايين في البلاد آخذة في الاتساع ، مع تزايد القبول الاجتماعي للعقار.

ويرى مصنعو مخدرات الكوكايين في أمريكا الجنوبية أن أستراليا سوقا مربحا للصادرات الكبيرة نظرًا لارتفاع سعره - حوالي 300 دولار للجرام - في شوارع سيدني.

 

ولاية نيو ساوث ويلز استراليا شنطة مخدرات الاسماك الديلي ميل

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