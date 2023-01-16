الجيش الأوكراني يسحب جزءا كبيرا من قواته في زابوريجيا.. ماذا يحدث؟

قال فلاديمير روجوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوريجيا، اليوم الإثنين، إن الجيش الأوكراني سحب جزءًا من القوات من اتجاه زابوريجيا.

وأضاف روجوف، أن "نظام زيلينسكي سحب جزءا من القوات من اتجاهنا ونقلهم الى الاتجاه الشرقي الى منطقة سوليدار وأرتيموفسك".

وأوضح أن بعض وحدات النخبة في القوات المسلحة الأوكرانية والفيلق الأجنبي والحرس الوطني وكذلك الدفاع الإقليمي ظلت في منطقة الاتصال هذه.

وأصبحت منطقة زابوريجيا جزءا من روسيا في 30 سبتمبر 2022 بعد استفتاء أجري هناك.

ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف الإقليم.