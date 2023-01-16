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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يسحب جزءا كبيرا من قواته في زابوريجيا.. ماذا يحدث؟

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال فلاديمير روجوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوريجيا، اليوم الإثنين، إن الجيش الأوكراني سحب جزءًا من القوات من اتجاه زابوريجيا.

وأضاف روجوف، أن "نظام زيلينسكي سحب جزءا من القوات من اتجاهنا ونقلهم الى الاتجاه الشرقي الى منطقة سوليدار وأرتيموفسك".

وأوضح أن بعض وحدات النخبة في القوات المسلحة الأوكرانية والفيلق الأجنبي والحرس الوطني وكذلك الدفاع الإقليمي ظلت في منطقة الاتصال هذه.

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وأصبحت منطقة زابوريجيا جزءا من روسيا في 30 سبتمبر 2022 بعد استفتاء أجري هناك.

ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف الإقليم.

روسيا زابوريجيا الجيش الأوكراني زيلينسكي سوليدار

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