ضربتني وشتمتني .. فنانة شابة تكشف تفاصيل صادمة عن مشكلتها مع لوسي

كشفت الفنانة ندى عفيفي عن تعرضها للضرب والشتم من جانب الفنانة لوسي ، وذلك اثناء مشاركتها معها في مسرحية الحفيد .

وكتبت ندى عفيفي عبر فيس بوك:" هخرج عن صمتى وأتكلم وانا مرفوعة الراس ومش هتكسف أقول اللى حصل معايا فى عرض الحفيد ،اولا بأكد كل معلومه اتكلموا فيها زمايلي من انتهاكات حصلت فى حقنا وكان سببها الفنانة لوسي بل بالعكس فى حجات كتير وتفاصيل كتير متقالتش.

أضافت :" وعايزة أقول احنا مكناش ساكتين ضعف أو تهاون فى حقوقنا أبدا بالعكس احنا كنا ساكتين احتراما للتحقيقات اللى كانت بتحصل والقائمين عليا وحب فى سمعه عرض الحفيد والمسرح القومى بالرغم من تصريحات الفنانة لوسي فى برنامج الأستاذة لميس الحديدى واللى كانت كلها افتراءات وتخلو تماما من أى شئ من الصحة .

تابعت :" الواقعه اللى تخصنى وهى أن الفنانه قامت بضربى وشتمى أمام الجمهور بالفعل مما اصابنى بالذهول وسابتنى على المسرح وخرجت وما كان من الا انى احترمت المسرح القومى والجمهور الغالى وزمايلي وكملت شغلى لكن فور خروجى من على المسرح اصابتنى نوبه انهيار ومع ذلك كملت العرض زى اى فنان محترم وبيحترم شغله والخشبه اللى واقف عليها .

استكملت :" دخلنا المشهد اللى بعده مسكتني وعنفتني تاني أمام الجمهور وانا فى المنتهى الذهول من العبث اللى بيحصل من فنانه كبيرة كان عندى امل أننا نتعلم من خبرتها الفنيه وان تحتضن هى مشاكلنا بدلا من افتعالها .

وقالت :" خلصت ليله العرض وما كان من استاذ ايهاب فهمى مدير المسرح القومى كل التقدير لشخصه الا كل احتواء لنفسيتى وجبر خاطرى ووعدى بأنه قام باللازم مع الفنانه لوسي وان حقى هييجي وانا مازلت حتى الآن اشكره لدعمنا واحترامه لفننا .وبعدها توقف العرض والى باقى الأحداث اللى انتوا تعرفوها" .

اختتمت :" ومن الجدير بالذكر أن المخرج يوسف المنصور وعدنى أن اللى حصل ده مش هيعدى وكان مساندنى وكنا هنكمل العرض لكن الاستاذه فاجئتا أنها لم تحضر ولم تهتم ببروفه حددها المخرج وبعدها فوجئنا بأنها مقدمه شكوى فينا كلنا بلا استثناء لسعاده وزيره الثقافه .

عرض الحفيد:

أعلن المسرح القومي في بيان رسمي عن عودة العرض المسرحي الحفيد بعد انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية على خلفية اتهام بطلة العمل لوسي عددا من فريق العمل بعدة اتهامات مختلفة.

وجاء في البيان : يود المسرح القومي والبيت الفني للمسرح أن ينوه بشأن ما أثير حول العرض المسرحي (الحفيد) من إنتاج المسرح القومي.

فإن بطلة العرض قد تقدمت بشكوى ضد فريق العمل، أحالتها الشئون القانونية إلى النيابة الإدارية.

كما تقدم مجموعة من الفنانين المشاركين بالعرض بشكوى مماثلة ضد بطلة العرض، تم إحالتها إلى النيابة الإدارية أيضا.

ووجود التحقيقات في النيابة الإدارية، يغل اليد عن استبدال أي من عناصره.

ويشير البيت الفني للمسرح إلى أن العرض لم يتم إلغاؤه، وفور الانتهاء من نتائج التحقيقات الرسمية، سيتم إعادة تقديمه سواء بنفس أبطال العرض، أو بفنانين آخرين.