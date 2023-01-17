أخبار السيارات |5 سيارات مستعملة بسعر يبدأ من 25 ألف جنيه..سعر أرخص ميتسوبيشي بعد زيادتها 30 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شهدت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 زيادة سعرية هي الاولى خلال العام الجاري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 30 الف جنيه، تشمل الفئة الوحيدة المقدمة من تلك النسخة، والتي تعد من ارخص الاصدرات المقدمة من ميتسوبيشي داخل السوق المصري.

استطاعت شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، أن تحتل مكانة مميزة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، سواء كانت تحمل موديل العام أو موديلات سابقة، مثل النسخة الشهيرة تويوتا كاميري موديل 2010 والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على العديد من الطرازات المنوعة، سواء من فئة الهاتشباك أو السيدان، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، ولكن يبقى عامل السعر نقطة مهمة ضمن أركان معادلة شراء السيارات.

ارتفعت اسعار السيارة MG 5، للمرة الثانية خلال شهر يناير من العام الجاري 2023، حيث شهدت تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، زيادة سعرية تتراوح بين 40 الف و 45 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري.

ارتفعت من جديد اسعار سيارات ام جي الصينية داخل السوق المصري، وذلك للمرة الثانية خلال شهر يناير من العام الجاري 2023، حيث قدرت نسبة الزيادة لهذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، بقيمة بلغت 40 الف جنيه.

ارتفعت أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022، للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2023، حيث وصلت تلك الزيادة إلى 41 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من تلك النسخة الرياضية التي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

شهدت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 زيادة سعرية هي الاولى من نوعها خلال العام الجاري، حيث قدرت الزيادة السعرية لهذه النسخة والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بنسبة تتراوح بين 70 الف و 80 الف جنيه.