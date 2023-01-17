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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| تصل لـ 80 ألف جنيه .. زيادة أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس

ميتسوبيشي إكليبس
ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023

شهدت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 زيادة سعرية هي الاولى من نوعها خلال العام الجاري، حيث قدرت الزيادة السعرية لهذه النسخة والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بنسبة تتراوح بين 70 الف و 80 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس في مصر

 

الفئة الاولى ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 بقيمة قدرها 720 ألف جنيه بدلاً من 650 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 بقيمة قدرها 790 ألف جنيه بدلاً من 710 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 بقيمة قدرها 830 ألف جنيه بدلاً من 750 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 بقيمة قدرها 870 ألف جنيه بدلاً من 790 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 

 

حصلت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 على محرك "تيربو" سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية بلغت 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT مكون من 8 نقلات بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.6 ثانية.

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023
ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 الاسعار الجديدة

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