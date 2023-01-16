عمرو أديب يهاجم فيريرا وزيزو بعد وداع كأس مصر

علق الإعلامي عمرو أديب علي خسارة النادي الزمالك في مباراة اليوم أمام بيراميدز في كأس مصر.

وقال عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع علي قناة mbc مصر: “مزاجه مش هوه ولا دا شيكا اللي نعرفه، شيكا مكنش له نفس اليوم وهوه بيلعب المدير الفني للزمالك كان يخترع تشكيل جديد أمام بيراميدز رغم إن دكة النادي تحتوي على فريق زي الموجود بأرضية الملعب، وشيكابالا من وقت نزوله لأرض الملعب كان مزاجه منحرف وليس هذا هو اللاعب الحماسي الذي اعتدنا عليه، ولعيبة الزمالك صعبان عليهم يلعبوا الكرة العادية”.

وأضاف: "أن الزمالك يمر بأسوأ فتراته ونتائجه سواء في الدوري أو الكأس، متابعًا: الزمالك خلال أسوأ ظروفه العامين الماضيين كان يحسم لقب الدوري والكأس، أعتقد أن الخسارة سببها عدم توافر الروح للاعبين، مش ده شيكابالا ولا ده زيزو ولا ده الزمالك.

ًتابع : “الزمالك هيرجع تاني لمركز الوصافة بعد ما كنا نسيناه من سنتين، ورحيل فيريرا ليس الحل من وجه نظري، وأنا كعمرو دمي اتحرق”.