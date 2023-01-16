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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلسكوني يدعو لانضمام روسيا إلى الاتحاد الأوروبي

بوتين وبرلسكوني
بوتين وبرلسكوني

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، اليوم الإثنين، إنه من العار على الأوروبيين الفشل في بناء أوروبا قوية بانضمام روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وحسب وكالة "آكي" الإيطالية ، قال برلسكوني، خلال تقديم مرشحي حزبه لانتخابات مقاطعة لومبارديا، إنه ”عار حقيقي، لكن لا يزال يتعين علينا العمل لتحقيقه في المستقبل، لأننا لا نستطيع التفكير في أن الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه الحال إبان الحرب الباردة".

وأضاف: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي لن يكون سهلا ولن يستغرق وقتا قصيرا".

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وتابع: "حاولت إقناع بوتين بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولم أنجح لأن هناك بعض الدول رفضت ذلك لأنها كانت تتخوف من فقدان ثقلها في أوروبا".

وأوضح أن روسيا دولة أوروبية من جميع النواحي، وكان من الممكن من خلال انضمامها إلى أوروبا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” أن تشكل حماية قوية ضد نوايا الصين التوسعية.

وقال: "أنا آسف لأنني لم أنجح في هذا المسعى".

الاتحاد الأوروبي اوروبا بوتين برلسكوني

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