نادر السيد: «فيريرا» يُسأل عن هزيمة الزمالك.. وأتحفظ على أداء «سامسون»

علَقَ نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق على خسارة نادي الزمالك أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3 على ستاد القاهرة ووداع البطولة.

وقال السيد، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN":

" فيريرا كان كلمة السر الموسم الماضي في تتويج الزمالك بلقبي الدوري و كأس مصر ، و يُحسب له اعتماده على بعض الشباب مثل حسام عبد المجيد وسيف فاروق جعفر و سيد عبد الله نيمار، وغيرهم ، لكن الأمور مختلفة تمامًا هذا الموسم ، والنتائج ليست على المستوى المطلوب ، ولا ترضي طموحات الجماهير البيضاء ، كما أنه المسئول الأول عن خسارة الزمالك أمام بيراميدز أمس في نصف نهائي كأس مصر؛ بسبب إبقاء محمد عبد الشافي على مقاعد البدلاء وعدم الدفع به أساسيًا ، رغم كونه الظهير الأيسر الوحيد في قائمة الفريق".

و أضاف : " أتحفظ على أداء البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك ، فلم يقدم الأداء المنتظر الذي يليق بمهاجم للقلعة البيضاء ، ولم يستغل جميع الفرص التي سُنِحت له في المباريات السابقة ، وأتمنى التعاقد مع مهاجم أفضل ، يليق بارتداء قميص الزمالك ".