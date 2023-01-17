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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع ضحايا الطقس السيئ بكاليفورنيا لـ20 قتيلا والآلاف تحت تهديد الإخلاء الجبري

كاليفورنيا
كاليفورنيا

قال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، إن العواصف المطيرة التسعة المتتالية التي ضربت ولاية كاليفورنيا على التوالي منذ 26 ديسمبر تسببت في مقتل 20 شخصًا على الأقل بينما ظل عشرات الآلاف مهددين تحت أوامر الإخلاء حتى يوم الاثنين.

وقال عالم الأرصاد ديفيد روث من مركز التنبؤ بالطقس التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية: 'آخر هطول للأمطار الغزيرة في كاليفورنيا يتلاشى ببطء. بعد منتصف الليل لن يكون الجو غزيرًا بعد الآن'.

في حين أن العواصف مدمرة ، فقد ساعدت أيضًا في التخفيف من الجفاف التاريخي ، حيث تلقى جزء كبير من الولاية بالفعل نصف متوسط ​​هطول الأمطار السنوي أو أكثر.

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ولكن مع بقاء أكثر من شهرين في موسم الأمطار ، يحث المسؤولون سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على المياه حيث لا يزال مراقب الجفاف الأمريكي يضع الولاية بأكملها تقريبًا في ظروف جفاف معتدلة أو شديدة. قال مسؤولون إن مستويات الخزانات لا تزال أقل من المتوسط ​​لهذا الوقت من العام.

علاوة على ذلك ، فشلت الأنهار الموجودة في الغلاف الجوي إلى حد كبير في الوصول إلى حوض نهر كولورادو ، وهو مصدر مهم لمياه جنوب كاليفورنيا.

وقال مايكل أندرسون عالم المناخ بولاية كاليفورنيا للصحفيين 'إذا كنت تعتمد على حوض نهر كولورادو كجزء من إمدادات المياه الخاصة بك ، فستكون هناك مشاكل جفاف مستمرة بسبب الجفاف الشديد في هذا الجزء من العالم.'

كان الخزان الرئيسيان في كولورادو ، بحيرة ميد وبحيرة باول ، عند 28.5٪ و 22.6٪ من السعة ، على التوالي ، ولا يزالان أقل من المستويات من هذا الوقت من العام الماضي وفقًا لـ WaterEI.com.

قال روث إن النهر الجوي التاسع على التوالي تلاشى يوم الاثنين ، حيث غمرت بقاياه الجزء الجنوبي من الولاية ، أريزونا وشمال المكسيك.

تشبه العواصف الأنهار في السماء التي تحمل الرطوبة من المناطق المدارية للأرض إلى خطوط العرض الأعلى ، وتلقي بكميات هائلة من الأمطار.

كانت هناك عاصفة أخرى قادمة قد تجلب أمطارًا معتدلة يومي الثلاثاء والأربعاء. قالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إنها تفتقر إلى الحجم الذي يمكن تصنيفها على أنها نهر جوي ، في حين قالت وزارة الموارد المائية بالولاية إنها قد تتأهل لفترة وجيزة كنهر واحد.

وقال مسؤولون في ولاية كاليفورنيا خلاف ذلك يمكن أن تتوقع ظروف الجفاف لبقية يناير كانون الثاني.

ومع ذلك ، حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث الانهيارات الطينية والصخرية في الأخاديد والتلال شديدة الانحدار لأن الأرض مشبعة بعد ثلاثة أسابيع من هطول الأمطار والثلوج. بعض الأنهار لم تصل بعد إلى ذروتها ، مما يشكل تهديدات بالفيضانات. ظلت إعلانات الطوارئ المحلية والولائية سارية في العديد من المقاطعات.

ولاية كاليفورنيا كاليفورنيا الغلاف الجوي عواصف مدمرة التنبؤ بالطقس نهر كولورادو

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