بايدن يعلن حالة الطوارئ بسبب عواصف وأعاصير كاليفورنيا وألاباما

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعلان طارئ لولاية كاليفورنيا أمس السبت، بعد أن قتلت العواصف التي ضربت الولاية الذهبية منذ 26 ديسمبر 19 شخصًا على الأقل وتسببت في حدوث فيضانات وانقطاع في الكهرباء وانهيارات طينية وعمليات إجلاء وإغلاق طرق.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن أمر بتقديم مساعدات فيدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والقبلية والمحلية في المناطق المتضررة من العواصف.

وأضافت أن إجراء الرئيس يجعل التمويل الفيدرالي متاحًا للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامنتو وسانتا كروز.

كما وافق بايدن على إعلان طارئ لألاباما اليوم الأحد بعد مقتل تسعة أشخاص على الأقل في الأعاصير التي دمرت منازل وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وهبطت خمسة أعاصير على الأقل في وسط ألاباما يوم الخميس ، وفقًا لخبيرة الأرصاد الجوية الوطنية جيسيكا لوز. ويتيح إجراء بايدن التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعتي أوتوجا ودالاس.