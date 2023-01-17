محاكمة كتاب فرنسيين حاولوا ابتزاز ملك المغرب

قدم صحفيان فرنسيان للمحاكمة يوم الاثنين في فرنسا بتهمة محاولة ابتزاز ملك المغرب بسبب مزاعم مطالبتهما بالمال لإسكات ما يُزعم أنه يضر بمعلومات عنه.

إريك لوران (75 عاما) وكاثرين جراسيت (48 عاما) متهمان بالمطالبة بمليوني يورو (مليوني دولار) في 2015 مقابل وقف نشر كتاب عن العائلة المالكة المغربية.

ونفى الكاتبان ، اللذان يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو في حال إدانتهما ، ارتكاب أي مخالفة وقالا إن محاميًا يمثل العائلة المالكة المغربية هو من عرض المال عليهما في البداية.

واعترف لوران في المحكمة يوم الاثنين بارتكاب 'خطأ أخلاقي' ، و 'كارثة' في قبوله 'السماح لي بالوقوع في هذه القضية' ، لكنه نفى ارتكاب 'أي جريمة جنائية'.

وقالت الكاتبة المشاركة غراسيت إن المبعوث المغربي 'أغوىني بعرضه المالي ، قبلت الوقف وأنا نادم على ذلك'.

وكان الكتاب قد نشروا بالفعل كتابًا ينتقد بشدة الملك محمد السادس في عام 2012 بعنوان 'The Predator King' ، والذي تم حظره في المغرب.

قبل النشر المخطط لمجلد ثان ، التقى لوران في أغسطس 2015 بمحام يمثل النظام الملكي في حانة أحد الفنادق الباريسية ، وحذره من أنها تحتوي على اكتشافات محرجة للنظام الملكي.

ويتهم المغرب الصحفي بعرض وقف نشر الكتاب الذي كان مقررا في الأصل مطلع 2016 مقابل ثلاثة ملايين يورو. ويُزعم أنه خفض هذا المبلغ لاحقًا إلى مليونيْن بعد المفاوضات.

لكن لوران يقول إن المحامي الذي يمثل المغرب هو الذي اقترح صفقة مالية لمنع انتشار المعلومات.

قال: 'هو الذي يقترح ذلك' ، وسرد المشهد في المحكمة.

- محادثات مسجلة -

بعد الاجتماع الأول ، قدم المغرب شكوى وفتح تحقيق في باريس.

هذه المرة تحت مراقبة الشرطة ، التقى المحامي ولوران مرة أخرى في نفس الفندق في وقت لاحق من نفس الشهر.

التقيا للمرة الثالثة في أواخر أغسطس 2015 في فندق آخر ، حيث انضم إليهما جراسيت وزُعم أن كلا الكتابين وقعا صفقة لتلقي مليوني يورو مقابل عدم إخراج الكتاب.

تم القبض عليهم بعد ذلك وبحوزتهم مظروفين يحتوي كل منهما على 40 ألف يورو نقدًا ، والتي ادعى المغرب أنها كانت الدفعة الأولى من المبلغ الأكبر المتفق عليه.

أثناء التحقيق ، اعترف كلا المؤلفين بالموافقة على صفقة لوقف نشر الكتاب بسبب مخاوف جيوسياسية ، لكنهما نفيا تهمة الابتزاز.

وقال محامي لوران سيرج بورتيلي إن الصحفيين وقعا في 'فخ نصبته الخدمات المغربية'.

وقال محامي جراسيت ، إيريك موتيت ، إنها 'لم تشارك في أي ابتزاز' ، واعتبرت نفسها 'ضحية فخ'.

وبعد إلقاء القبض عليهم ، اتضح أن ممثل العاهل المغربي قد قام سرا بتسجيل جميع الاجتماعات ونقلها إلى المحققين.

وقال لوران يوم الاثنين 'هذا التسجيل مزيف' عندما واجه نسخة من مقاطع معينة يبدو أنه يقترح فيها مبلغًا نقديًا.

وجد تقييم خبير سابقًا أن نسخ التسجيلات التي تم تسليمها للمحققين بدت وكأنها خضعت لنوع من 'المعالجة اللاحقة ، يستحيل تحديدها'.

لكن محكمة في عام 2017 رفضت حجة الدفاع بأن الأشرطة غير مقبولة.