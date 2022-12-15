أمير الكويت يبعث برسالة لملك المغرب بخصوص منتخب الأسود

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس، اليوم الخميس، وأعرب خلالها عن خالص تهانية بمناسبة تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى دور النصف نهائي في بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر .

وأكد أمير الكويت على الإنجاز التاريخى غير المسبوق لمنتخب المغرب لكرة القدم كأول منتخب عربى وأفريقى يتأهل إلى هذه المراحل المتقدمة فى هذه البطولة الدولية الكبرى.

وأشاد الصباح بما تحلى به المنتخب المغربي من أداء فني رفيع وروح رياضية عالية وإصرار وتفان كبيرين، فى تمثيل المغرب على أكمل وجه وبصورة كانت محط التقدير والإعجاب .