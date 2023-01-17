مفاجأة.. أول تعليق من حسين ياسر المحمدي على انضمامه للجهاز الفني للزمالك| فيديو

أعلن حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن تعيينه في الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة البرتغالي فيريرا.

وقال حسين ياسر في تصريحات عبر القناة الأولى: "أتمنى أن أصبح على قدر المسؤولية في نادي الزمالك، رغم حالة الإحباط الحالية بعد الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز".

وأضاف المحمدي: "قرار تعييني في الجهاز للفريق الأول كان مفاجأة بالنسبة لي، ولكن أنا جاهز لتلك المسؤولية وأنا متواجد في قطاع ناشئي الزمالك منذ فترة".

وأكمل: "كان هناك تواصل على فترات مع فيريرا خلال الفترة الماضية وكنت على تواصل دائم مع أسامة نبيه قبل رحيله".

وودع أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد لفريق الكرة بنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض بعد الهزيمة من بيرميدز في كأس مصر، ليتجه للجهاز الفني للبنك الأهلي.