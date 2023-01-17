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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ظلمني .. تعليق ناري من أحمد فتحي على علاقته بتاكيس جونياس

أحمد فتحي
أحمد فتحي

أكد أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن اللاعبين قدموا مباراة رائعة أمام الزمالك، مشيرا إلى أنهم يرغبوا في حصد لقب كأس مصر.

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وقال فتحي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تاكيس جونياس عمل معايا حاجات وحشة كتير، ومشكلتي معه كانت بسبب لاعب بيراميدزحسام الحاج".

وتابع لاعب فريق بيراميدز: "تاكيس ظلمني بشكل كبير، والحج كان سبب في أزمتي معه".

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وأكد أحمد فتحي، لاعب فريق بيراميدز، إن أزمته مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس كانت كبيرة للغاية، وإنه عمل معه العديد من الأشياء السيئة خارج الملعب.

وأضاف  فتحي  "لو كل الباكات اليمين في بيراميدز  ماتو تاكيس جونياس مكنش هيلاعبني برضوا ، لقاء الزمالك الأول لي منذ 8 أشهر".

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