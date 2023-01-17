صافرات الإنذار تدوي شرق أوكرانيا

سمع دوي صافرات الإنذار، في عدة مناطق شرق أوكرانيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ للتحذير من الغارات الجوية.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صافرات الإنذار في مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك، سومي، بولتافا، وكيروفوغراد في شرق أوكرانيا.

كما دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة زابوروجيه الروسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم، أن نسبة نقص موارد الطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف تبلغ 30 بالمئة.