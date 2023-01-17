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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فضيحة تهز بريطانيا.. ضابط يعترف بارتكاب 49 جريمة|شاهد

أرشيفية
أرشيفية

عرضت فضائية العربية تقريرًا حول تفاصيل فضيحة هزت بريطانيا، حيث اعتذرت شرطة العاصمة لندن لأهالي الضحايا، وذلك بعد اعتراف ضابط يدعى ديفيد كاريك بارتكاب 49 جريمة أمام محكمة ساوثوارك خلال 17 عامًا (2003 ـ 2020) من بينها 24 جريمة اغتصاب والضحايا.. 12 امرأة.

 

وقال المحقق المسئول، غيان مور، :" في مواجهة الأدلة الدامغة أشعر بارتياح شديد للضحايا في هذه القضية لأن ديفيد كاريك  قد أقر بالذنب في 49 جريمة بما في ذلك الاغتصاب والسجن الباطل والتحكم في حياة الآخرين والاعتداء الجنسي" .


ويقول الشرطة والمدعون العامون إن الضابط كاريك استغل منصبه لإغراء النساء ثم ترهيبهن.. لإجبارهن على الصمت بشأن اعتداءاته الجنسية .


وسائل إعلام بريطانية: كاريك (48 عامًا) كان ضابطًا مسلحًا في قوة الحماية البرلمانية والدبلوماسية، وتم القبض على كاريك في أكتوبر عام 2021 بعدما وجهت له تهمة بالاغتصاب، ومع الاهتمام الصحافي بالقضية توالت من بعدها شهادات ضحاياه ضده.


فيما تتواصل جلسات محاكمته، دون وجود أي تفاصيل حول موعد النطق بالحكم.


 

ديفيد كاريك بريطانيا لندن اغتصاب

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