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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار ناقلة نفط في نهر ماي كلونج بتايلاند وفقدان 8 عمال

صدى البلد

   أعلنت الشرطة التايلاندية انفجار ناقلة نفط في حوض لبناء السفن على نهر ماي كلونج في منطقة موانج غرب العاصمة تايلاند اليوم /الثلاثاء/؛ ما أسفر عن فقدان ثمانية عمال، وتضرر منازل مجاورة.


ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن الشرطة القول إن الناقلة، التي تبلغ حمولتها 6500 طن، تخضع لصيانة دورية وكانت خزاناتها فارغة.


وتابعت أن انفجارا دوى في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات، وتحطمت زجاج النوافذ في المنازل، فيما أعلنت إدارة البحرية - بعد حوالي ساعة من الانفجار - السيطرة على النيران التي اندلعت في السفينة، ويجرى البحث عن ثمانية من عمال حوض بناء السفن .
 

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