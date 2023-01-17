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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين ياسر المحمدي يبدأ مهام عمله بفريق الزمالك اليوم

صدى البلد

يبدأ اليوم حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهام عمله بالجهاز المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد توليه المسؤولية خلفا لأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الذي رحل عن منصبه بالأمس.

ورحل أحمد عبد المقصود عن منصبه عقب مباراة بيراميدز التي أقيمت بالأمس في نصف نهائي كأس مصر، وانضم للجهاز الفني لفريق البنك الأهلي في منصب المدرب العام مع أمير عبد العزيز المدير الفني الجديد .

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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