يتاجر باسم جده.. هجوم مغربي عنيف علي حفيد نيلسون مانديلا

اصدر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالمغرب بيانا أدان فيه، السلوكيات التي صاحبت افتتاح كأس إفريقيا للمحلليين بالجزائر، وهي الأحداث التي دفعت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى فتح تحقيق فيها.

وأدان الحزب في بيانه “بأقوى العبارات، المحاولات البائسة لاستغلال اسم الزعيم الأممي نيلسون مانديلا للمس بالمغرب”.

وأشار الحزب الي أن استغلال اسم مانديلا جاء من طرف أحد أحفاده “المعروف بمتاجرته باسم جده الذي كان يعتبر من أكبر أصدقاء المغرب المعترفين بفضله في دعم نضال الشعب الجنوب إفريقي ضد نظام التمييز العنصري”.

وذكر الحزب أن نيلسون مانديلا “سبق له أن زار المغرب عدة مرات، وخص الدكتور عبد الكريم الخطيب، الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية بتحية خاصة بمناسبة تجمع جماهيري حاشد يوم 27 أبريل 1995 بجوهانسبورغ، في إحدى خطاباته احتفالا بتحرير بلاده، مبرزا دعم المغرب له في تحرير جنوب إفريقيا”.

في نفس السياق، ندد المجلس الوطني، بقوة، بـ”الدعاية المعادية التي يخوضها حكام الجزائر ضد المغرب ورموزه، وما يرافقها من شحن للشعب الجزائري الشقيق ضد أشقائهم المغاربة”.

وأوضح الحزب أن الأمر وصل إلى استغلال حكام الجزائر لمحطة رياضية لترديد شعارات معادية للمغرب، بشكل ينافي تعاليم وقيم الدين الاسلامي الحنيف ومبادئ الأخوة وحسن الجوار، وفق تعبيره

وشدد “برلمان الحزب” على أن الشعبين المغربي والجزائري “شعبين شقيقين تجمعهما وحدة الأصل والدين واللغة والمذهب والجغرافيا والمستقبل”.

ودعا “حكام الجزائر ونخبه السياسية والثقافية والإعلامية إلى تغليب صوت العقل والحكمة والتفكير في سبل توحيد دول المنطقة، والكف عن دعم مشاريع التفرقة والتجزئة والانفصال”.

وأقدمت السلطات الجزائرية على تحويل الحفل الافتتاحي لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين​، إلى محطة للترويج لعدائها للمغرب.

ومنحت الجزائر “زويليفليل مانديلا” حفيد نيلسون مانديلا، كلمة خلال حفل الافتتاح، حيث هاجم المتحدث المغرب ودعا إلى القتال ضد المغاربة.

كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،​ قد نددت بـ”الممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة​ التي صاحبت​ افتتاح​ بطولة إفريقيا للاعبين المحليين​ بالجزائر.

وسجلت الجامعة في بيان لها “الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية​ التي تقام​ تحت لواء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،​ بعد​ إلقاء​ كلمة خارج السياق لتمرير​ مغالطات سياسية​ لا تمت بأي صلة​ للشأن الكروي”.

وأدانت الجامعة بـ”العبارات العنصرية الموجهة للجماهير​ المغربية المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة المعترف بها عالميا،​ من​ قبل​ الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح”.

وأعلنت الجامعة الملكية المغربية أنها راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتحمله كامل مسؤولياته “أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ وأخلاق كرة القدم”.

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، فتح تحقيق حول البيانات والأحداث السياسية التي طبعت حفل افتتاح كأس افريقيا للمحليين “شان” المنظمة بالجزائر.

وأعلن الكاف في بيان صحفي، أنه سيجري تحقيقات لتحديد ما إذا كانت البيانات والأحداث السياسية لحفل الافتتاح تنتهك النظام الأساسي واللوائح الخاصة بالكاف والفيفا، وإلى أي مدى، متعهدا بتقديم النتائج في الوقت المناسب.

وأبرز الاتحاد الافريقي، أن هذه التصريحات السياسية “ليست خاصة بالكاف ولا تعكس وجهة نظره أو رأيه كمنظمة محايدة سياسياً.

وأشار الكاف إلى أنه، وفقًا لنظامه الأساسي ولوائحه ولوائح الفيفا، يجب على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الامتناع عن الانخراط في السياسة والبقاء على الحياد في الأمور ذات الطبيعة السياسية.