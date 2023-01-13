بإشراف تبون.. الجزائر تدشن ملعب نيلسون مانديلا استعدادا للشان

أشرف رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، على تدشين ملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي و الذي يعطي للجزائر بعدها الافريقي، وذلك عشية اطلاق الطبعة السابعة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين "الشان-2022

وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله للملعب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة، و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، براهيم مراد، و وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، و والي الجزائر العاصمة، عبد النور رابحي.

وحضر مراسم التدشين أيضا حفيد نيلسون مانديلا، زويليفيل ماندلا، و رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم, جياني انفانتينو و رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، ورئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية ، عبد الرحمان حماد.

وتم الانتهاء من اشغال ملعب براقي الاولمبي بعد الاوامر التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والقاضية بتحويل كل ملفات مشاريع إنجاز الهياكل الرياضية الكبرى إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، من أجل ضمان متابعة دائمة و فعالة لإنجازها.

وفي تصريح صحفي على هامش مراسم التدشين، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر "دخلت في مرحلة تثبيت الانتماء وهذا ما أثبتناه خلال دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط-2022 بوهران من خلال نجاح التظاهرة بجدارة. و بهذا أكدنا على الجزء المتوسطي لانتمائنا".

وتابع السيد تبون قائلا: "نفس الأمر بالنسبة للقمة العربية التي كانت ناجحة وأثبتنا من خلالها أننا ننتمي للأمة العربية، واليوم بفضل هذا الصرح الذي يحمل تسمية الرمز مانديلا نثبت هويتنا الإفريقية".

كما اعتبر السيد تبون أن" إنجاز الجزائر لمثل هذه المشاريع يأتي تماشيا مع طموحات الشباب الجزائري و الانجازات التي حققتها خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران" مهنأ الشباب الجزائري في كامل أنحاء الوطن عن الانجازات التي حققت لاسيما في وهران من خلال المركب الاولمبي"هدفي ميلود" وملعب الدويرة بالجزائر العاصمة الذي أسند تسييره لنادي مولودية العاصمة إلى جانب ملعب تيزي وزو الذي يستقبل فيه نادي شبيبة القبائل".

و من أجل المضي في سياسة إنجاز المنشآت الرياضية، قرر رئيس الجمهورية الشروع في إنجاز ملعبين في كل من ولاية بشار و ورقلة" مشيرا الى أنه" إذا لم يكن ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة قادرا على استيعاب كل الرياضيين فبإمكاننا تسجيل عملية إنجاز ملعب آخر شرق البلاد".

وبعد أن أكد أن"إنجاز هذه المرافق هو موجه خصيصا للشباب الجزائري قصد الرفع من مستواه" اوضح الرئيس تبون أن الجزائر ترحب بفكرة تنظيم مقابلات دولية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جانب تنظيم نهائيات مختلف البطولات الافريقية التي تنظمها الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم".

كما ذكر رئيس الجمهورية بنضال الزعيم الراحل نيلسون مانديلا وعلاقته التاريخية بالجزائر حيث تم تدريبه من طرف مجاهدي جيش التحرير الوطني سنة 1961 بمعية رفاقه حتى يحضر للثورة بجنوب إفريقيا لإسقاط النظام الميز العنصري (الأبرتايد) ولما عاد بعد هذا التدريب إلى بلاده ألقي عليه القبض وسجن لمدة طويلة.

وأضاف الرئيس تبون انه عقب خروج مانديلا من السجن "أصبح أيقونة في حب الحرية والتحرر والتحمل" وكانت أول زيارة خارجية له إلى الجزائر أين قال "أنا جزائري, والجزائر وطني بمعنى أنني لست لاجئا".

ويتربع ملعب براقي (40.000 مقعد) الذي يبعد على مطار هواري بومدين الدولي ب9 كلم فقط, على مساحة إجمالية تقدر ب43 هكتارا حيث يتوفر على ستة مداخل, أربعة منها مخصصة للجمهور إلى جانب موقف للسيارات بسعة 2.185 مركبة و305 حافلة ومدرج خاص لهبوط مروحيات تستعمل للطوارئ والوفود الرسمية.

ومن حيث البنية الهندسية، يتميز الملعب بسقف قابل للغلق كليا ومدرجات عصرية إلى جانب أرضية مخصصة للتدريبات أنجزت بنفس مواصفات الأرضية الرئيسية.