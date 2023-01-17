ملك قورة تؤدي مناسك العمرة مع والدها.. شاهد

نشرت الفنانة ملك قورة صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أثناء تواجدها امام الكعبة.

وظهرت ملك قورة مع والدها وهى مرتدية العباءة والحجاب لأداء مناسك العمرة.

وتلقت ملك قورة عدد من التعليقات الإيجابية التى تدعو لها بقبول العمرة.

ملك قورة

شاركت الفنانة ملك قورة متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من باريس، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ملك قورة في الصورة وهي مرتدية ملابس شتوية جذابة، وتركت شعرها مسندلاً، ووضعت مكياجاً يتناسب مع إطلالتها، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة، ونالت إعجابهم.

وكانت آخر أعمال الفنانة ملك قورة فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم اسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، اسر ياسين ملك قورة، مى سليم وأحمد السعدنى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.