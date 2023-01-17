صندوق مكافحة الإدمان: مخدر الحشيش الأكثر انتشارا بين الموظفين يليه الترامادول

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن مخدر الحشيش الأكثر انتشارا بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، يليه مخدر الهيروين والترامادول وأيضا المخدرات التخليقية.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الصندوق طور أدواته للكشف على المخدرات بإضافة المواد التخليقية لأنه يوجد تنامي لظهور هذه المواد مثل الاستروكس.

وأوضح أنه يتم توقيع الجزاء الإداري على الموظف الذي جرى الكشف عليه وظهرت نتيجته بأنه إيجابي بتعاطي المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدرات، لكن بارقة الأمل التي يتم التركيز عليها هي فكرة التقدم الطوعي للعلاج.

وأكد أن عام 2022 شهد طفرة كبيرة في تقدم الموظفين للعلاج، والذي بلغت نسبته في حدود 17 ألف موظف، وهذا يعد رقم كبير.