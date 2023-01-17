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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للى مش معاه بطاقة تموينية| المخابز تزف خبرًا سارًا لـ30 مليون مواطن

بطاقة تموينية
بطاقة تموينية

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه تم طرح عيش حر لـ غير حاملى البطاقات التموينية و وزن الرغيف 90 جرام، موضحًا أن هذا الأمر تم طرحه على الوزارة بعد تحديد سعر العيش السياحي من قبل الحكومة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أنه على مستوى الجمهورية هناك 30 ألف مخبز يوفر العيش المدعم.

وأوضح أن المخابز التى سيكون بها العيش السياسي ستكون مراقبة، ويكون عليها حملات، حتى يستفيد 30 مليون مواطن ليس لديهم بطاقات تموينية.

وأشار إلى أن الـ 30 مليون مواطن سيحصلون على العيش، وذلك من خلال كارت، من البريد التابع له المواطن، وأن كل شخص من الـ 30 مليون يشترك فى الكارت المحتاج له.

وتابع :" اللى عايز 30 أو 20 أو أى رقم هياخد اللى عايزه".

 

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