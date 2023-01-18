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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 4 آلاف جنيه..أرخص هاتف ريلمي يمكن شراؤه في ظل ارتفاع الأسعار

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme C30

يعد هاتف ريلمي Realme C30 واحدا من أرخص الهواتف الذكية الموجودة في السوق المصرية والمخصصة للشباب ومحدودي الدخل، حيث يتمتع الهاتف بمواصفات جيدة مع سعر رخيص، حيث يعتبر خيارا جيدا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي جديد في ظل ارتفاع الأسعار. 

 

ويبدأ سعر هاتف ريلمي Realme C30 في السوق المصري من حوالي 4 آلاف و 200 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة والمتجر. 

 

وجاء هاتف ريلمي Realme C30 بشاشة مقامة للمياه والغبار من نوع  IPS LCD ، قياس 6.5 بوصة، وبدقة  720 × 1600 بيكسل، وعرض HD Plus ، مع نوتش صغير في منتصف الشاشة. 

 

ويقدم هاتف ريلمي Realme C30 كاميرا لفية أحادية دقة 8 ميجابكسل، مع تقنيات HDR و panorama ، ودعم تسجيل الفيديو بجودة 1080 بكسل، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل، ودعم تسجيل الفيديو بجودة 720 بكسل. 

 

ويعمل هاتف ريلمي Realme C30 بمعالج من نوع UNISOC T612 ووحدة رسوميات Mali-G57 ، مع ذاكرة وصول عشوائي 2 و 3 جيجا بايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية 32 و 64 جيجا بايت. 

 

ويحتوى هاتف ريلمي Realme C30  على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن بقوة 10 واط، ومنفذ شحن من نوع MicroUSB ، وبلوتوث Bluetooth 5.0 ، ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر، وفتحة بطاقة MicroSD مخصصة، وتقنية الجيل الرابع 4G .

 

 

 

 

 

 

 

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