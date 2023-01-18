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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لجين عمران تستعرض أناقتها وجمالها بفستان جذاب عبر إنستجرام |شاهد

لجين عمران
لجين عمران

اعتادت الفنانة والإعلامية السعودية لجين عمران مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار من بينها ما يتناسب مع ذوقها الرفيع ويعكس أنوثتها دون تكلف، ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها.


وظهرت لجين عمران بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، بأكمام طويلة باللون الزهري، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي ووضعت بعض الألوان الترابية لتعكس سحر ملامحها .


لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها. 

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