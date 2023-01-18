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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك زاهر تحتفل بعيد ميلاد أختها الصغيرة عبر إنستجرام

صدى البلد

هنأت الفنانة ملك أحمد زاهر أختها الفنانة مني أحمد زاهر بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وشاركت ملك عدة صور لها برفقة أختها الصغيرة من عيد ميلادها.

 

وعلقت ملك"عيد ميلاد سعيد لقردتي الصغيرة ، بتمنالك التالق دايما يانجمة ياصغيرة"

يُذكر أن ملك أحمد زاهر تحدثت، عن أحد المواقف الصعبة التي تعرضت لها، معقبة:  "بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر، أنه في إحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسر في اليد.

وتابعت قائلة:"بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".
من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".

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