بقوة 6.3 درجة .. زلزال يضرب إندونيسيا مجددًا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا بقوة 6.3 درجة ضرب إحدى جزر إندونيسيا الرئيسية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ضرب زلزال قوته 6.3 درجات منطقة سولاويزي الإندونيسية فجر اليوم الأربعاء.

وكان المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أعلن الاثنين الماضي، أن زلزالًا بقوة 6,2 درجة ضرب سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وقال المعهد إن مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 48 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة سينجكيل في مقاطعة أتشيه الإندونيسية على عمق 37 كيلومترا.

في بادئ الأمر قال المعهد إن الزلزال ضرب بقوة 6 درجات على عمق 48 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وفقا لوكالة إدارة الكوارث الإندونيسية.

وقال متحدث باسم الوكالة "تسبب الزلزال في حال من الذعر. شعر به السكان ما بين 3 إلى 10 ثوان في أربع مناطق في أتشيه ومقاطعة سومطرة الشمالية».

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل من جهته بأن الهزة "شعر بها سكان ميدان"، على بعد حوالي 120 كيلومتراً شمال شرقي مركز الزلزال.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أن قوة الزلزال بلغت 6,2 درجات. وقالت إنه لا يوجد تهديد بحدوث أمواج تسونامي.