أخبار الفن.. شاهد عيان يفجر مفاجأة جديدة فى أزمة مسرحية "الحفيد" .. التفاصيل الكاملة لمسلسل "بعد النهاية"

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

تحل الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج حبر سري والذي يعرض عبر شاشة "القاهرة والناس"، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

أكدت الفنانة سهير رمزي، عدم طرح المسلسل الصعيدي الذي كانت تنوي تقديمه خلال شهر رمضان 2023.

وتابعت سهير رمزي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : هذا العمل تم تأجيله لفترة مؤقتة ، ولن أخوض به الماراثون الرمضاني القادم ، إذ اقوم حاليا بتصوير مسلسلي الجديد أم البنات.

تصدرت أزمة الفنانة لوسي مع زملائها في مسرحية الحفيد جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.

وكشف الفنان تامر فرج عن مفاجأة من إحدى شهود العيان على الأزمة ، ونشر تامر فرج منشورا على حسابه بفيسبوك وعلق عليه :"وده رأى شاهد عيان فى تجاوزات الفنانه لوسى فى عرض مسرحية #الحفيد.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ا “بعد النهاية” بطولة النجمة نرمين الفقى البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه على الشاشة ليدخل ضمن منافسات موسم دراما الشتاء.

وتصدر بوستر العمل جميع ابطاله حيث يعتمد المسلسل في قصته على البطولة الجماعية.

ومن المقرر عرض مسلسل "بعد النهاية" في الموسم الشتوي الحالي 2023، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي.