أسعار صرف الدولار والعملات اليوم الأربعاء 18- 1-2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 18- 1-2022 وذلك بعد رفع أسعار الفائدة.



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 29.61 جنيه للبيع، و29.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.07 جنيه للبيع، و31.91 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 36.29 جنيه للبيع، و36.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 7.88 جنيه للبيع، و7.84 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 97.01 جنيه للبيع، و96.52 جنيه للشراء.



