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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفوق على توم كروز.. شاروخان ضمن قائمة أغني ممثلين في العالم

شاروخان
شاروخان

تفوق نجم بوليوود شاروخان على توم كروز في قائمة أغنى ممثلين في العالم، التي تضم أسماء كبيرة في هوليوود، وهو الفنان الهندي الوحيد المتواجد إلى جانب جاكي شان. 

 

بلغت ثروة شاروخان وفقا لقائمة World of Statistics، 770 مليون دولار، وجاء في المرتبة الرابعة بعد جيري ساينفيلد وتايلر بيري ونجم المصارعة الشهير دواين جونسون "ذا روك". 

 

بلغت كل من  ثروة جيري ساينفيلد وتايلر بيري مليار دولار، فيما جاء توم كروز في المرتبة الرابعة بمبلغ 620 مليون دولار، وبعده جاكي شان ولديه 520 مليون دولار.

 

تمكن شاروخان من جمع ثروته من منافذ عديدة إلى جانب التمثيل، منها الاستثمار في الرياضة وخاصة الكريكت الشهيرة في الهند،  وشركة المؤثرات البصرية الخاصة به، إلى جانب مشروعات تجارية وماركات باسمه وعوائد شركات رعاية.  

 

 

جاء ذلك بعد أيام من إدراج اسم نجم بوليوود شاروخان ضمن قائمة أعظم ممثل على مر العصور، وهو الهندي الوحيد المدرج في قائمة تضم كل من توم هانكس وميريل ستريب وآخرين. 

 

ضمنت مجلة Empire البريطانية اسم شاروخان الذي يبلغ من العمر 57 عاما، في قائمة العظماء في هوليوود منها دينزل واشنطن ومارلون براندو وجاك نيكلسون وأنتوني هوبكينز وغيرهم. 

 

ووصفت المجلة شاروخان بأنه صاحب مسيرة كبرى استمرت على مدى 4 عقود، ولديه قاعدة جماهيرية من مليارات المحبين، ويتمتع بكاريزما مميزة وإتقان لجميع أدواره، ويمكنه تقديم أي شيء. 

شاروخان نجم بوليوود شاروخان دينزل واشنطن توم هانكس دواين جونسون

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