بعد تصدرها التريند بسبب رقصة.. شاهد| إطلالات أثارت الجدل للفنانة نسرين طافش

بعدما نشرت الفنانة نسرين طافش على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو أثناء تدريبها على رقصة السالسا، لذا تصدرت الفنانة نسرين طافش محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية

أبرز إطلالات نسرين طافش

وغالبا ما يصاحب ظهور نسرين طافش الكثير من الجدل حول حياتها الشخصية، أو بسبب إطلالتها الجذابة والناعمة.

وتعتمد نسرين طافش على الإطلالات المتنوعة والملفتة؛ حيث تحرص على الظهور بالإطلالات المحتلفة ما بين الكاجوال أو الكلاسيك وفساتين السهرة أيضا.

نسرين طافش

وتحرص نسرين طافش على اختيار الملابس واالأزياء المبهجة والألوان المواكبة لأحدث صيحات الموضة، وهو ما ميزها عن غيرها من نجمات فن الوطن العربي.

نسرين طافش



ولا تتكلف نسرين طافش في ارتداء الحلي والإكسسوارات، ولكنها تميل إلى البساطة والقطع التي تمنحها إطلالة متكاملة، وتزيد من جاذبيتها وأناقتها أيضا.

نسرين طافش



أما من الناحية الجمالية، تعتمد نسرين طافش على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها، والتي تكشف عن جمال ملامحها.

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش