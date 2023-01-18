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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حببي أطفالك في الطعام بالألوان الطبيعية المفيدة.. طريقة عمل مكرونة إسباجتي بالبنجر

حببي أطفالك فى الطعام
حببي أطفالك فى الطعام بالألوان الطبيعية المفيدة ..طريقة عمل

تسعى ربة المنزل لتقديم كل ما هو جديد ومشهي لأطفالها فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تقديم مكرونة اسباجيتي بالبنجر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق المكرونة للشيف عظيمة حمدي.

طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

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مكونات مكرونة إسباجيتي بالبنجر 


اسباجيتي مسلوقة 
١ كوب عصير بنجر 
٢ الي ٣ بنجر مبشور ناعم
٢ بصل مفروم
٢ فص ثوم مفروم 
١ مكعب مرق 
١ م ك خل  
٣ م ك زيت زيتون 
ملح - فلفل أسود 
التزيين :
٣ م ك بقدونس مفروم
٢ م ك نعناع مفروم
٢ م ك بصل مقرمش 
٢ م ك فستق مجروش 
٢ م ك جبنة فيتا مكعبات حسب الرغبه  
١ م ك زيت زيتون


طريقة عمل مكرونة اسباجتي بالبنجر:


علي النار نقوم بتشويح البصل والثوم المفروم في الزيت جيدا ثم نضيف الملح والفلفل والمرق وعصير البنجر والبنجر المبشور ثم نضيف المكرونة المسلوقة والخل ونقلب ثم تزين وتقدم .

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