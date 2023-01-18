حببي أطفالك في الطعام بالألوان الطبيعية المفيدة.. طريقة عمل مكرونة إسباجتي بالبنجر

تسعى ربة المنزل لتقديم كل ما هو جديد ومشهي لأطفالها فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تقديم مكرونة اسباجيتي بالبنجر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق المكرونة للشيف عظيمة حمدي.

مكونات مكرونة إسباجيتي بالبنجر



اسباجيتي مسلوقة

١ كوب عصير بنجر

٢ الي ٣ بنجر مبشور ناعم

٢ بصل مفروم

٢ فص ثوم مفروم

١ مكعب مرق

١ م ك خل

٣ م ك زيت زيتون

ملح - فلفل أسود

التزيين :

٣ م ك بقدونس مفروم

٢ م ك نعناع مفروم

٢ م ك بصل مقرمش

٢ م ك فستق مجروش

٢ م ك جبنة فيتا مكعبات حسب الرغبه

١ م ك زيت زيتون



طريقة عمل مكرونة اسباجتي بالبنجر:



علي النار نقوم بتشويح البصل والثوم المفروم في الزيت جيدا ثم نضيف الملح والفلفل والمرق وعصير البنجر والبنجر المبشور ثم نضيف المكرونة المسلوقة والخل ونقلب ثم تزين وتقدم .