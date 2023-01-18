عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كلمة واحدة لزيلينسكي في دافوس.. إرسال الأسلحة الثقيلة «فورًا»

زيلينسكي
زيلينسكي

في أسبوع محموم  بالعمل الدبلوماسي لأوكرانيا، من المقرر اليوم، الأربعاء، أن يلقي الرئيس  الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث تضاعف أوكرانيا مناشداتها للحصول على أسلحة أكثر تقدمًا، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

بدأ الدفع الأوكراني الجديد لأسلحة مثل الدبابات وصواريخ الدفاع الجوي بشكل جدي أمس، الثلاثاء، عندما عقد الجنرال مارك إيه ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أول اجتماع مباشر له مع نظيره الأوكراني في بولندا، بعد ما يقرب من 11 شهرًا من التدخل الروسي.

وسيجتمع وزراء دفاع الناتو يومي الأربعاء والخميس في بروكسل لتقييم المساعدات المقدمة لأوكرانيا. 

وسينضم إليهم يوم الجمعة مسئولون من مجموعة أكبر من الدول التي نسقت المساعدات لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

وسيقود وزير الدفاع الأمريكي، لويد ج. أوستن الثالث، تلك المناقشات، بما في ذلك السؤال الحاسم حول إرسال دبابات غربية.

كما أن هناك إجماعا بين مؤيدي كييف الرئيسيين على أن الوقت يضيع لتمكين الجيش الأوكراني من كسر الجمود مع القوات الروسية في الشرق والجنوب وإبعادهم.

في الوقت نفسه، تواجه أوكرانيا هجمات صاروخية دمرت الكثير من البنية التحتية للبلاد وهجومًا روسيًا متوقعًا هذا الربيع.

في خطابه المسائي عشية خطابه في دافوس، قال زيلينسكي إن كييف  "تضغط من أجل زيادة الضغط العالمي" على روسيا خلال وجودها في دافوس، حيث يجتمع قادة العالم ورجال الأعمال لمدة أسبوع.

وقال: "على العالم أن يسمع أوكرانيا في دافوس"، قبل أن يشير إلى أعمال العنف الروسية الأخيرة في أوكرانيا، بما في ذلك الضربة التي استهدفت يوم السبت مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو بوسط البلاد وأسفرت عن مقتل 45 شخصًا بعيدًا عن الخطوط الأمامية.

وأضاف زيلينسكي: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يصبح هذا الدعم عالميًا حقًا وأن الخطوات لإنهاء العدوان الروسي وإعادة الأمن يتم اتخاذها من قبل جميع الجهات الفاعلة المؤثرة في العلاقات الدولية".

وسيخاطب زيلينسكي المنتدى من خلال  الفيديو كونفرانس بعد يوم من ناشدت زوجته أولينا زيلينسكا، سيدة أوكرانيا الأولى، زعماء العالم لاستخدام نفوذهم لدعم أوكرانيا. 

وعرضت خطة سلام من 10 نقاط أعلنها زيلينسكي في نوفمبر وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا.

يأتي ذلك، فيما قُتل 18 شخصًا، بينهم وزير الداخلية الأوكراني، بعد تحطم مروحية بجوار روضة أطفال في ضاحية شرق العاصمة كييف.

وكان من بين القتلى ثلاثة أطفال ويخضع 15 آخرون للعلاج في المستشفى.

كان الوزير دينيس موناستيرسكي مع ثمانية آخرين في المروحية.

وقال مسئولون إن نائب وزير الداخليه الأول ومسئول آخر لقيا حتفهما عندما سقطت المروحية في ضاحية بروفاري.

وكتب قائد الشرطة  إيهور كليمينكو على “فيسبوك” أن المروحية تابعة لخدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أوليكسي كوليبا، إن المأساة التي وقعت في بروفاري خلفت 29 جريحا و 18 قتيلا.

بعد الحادث اندلع حريق بالقرب من روضة الأطفال وتم نقل الأطفال والموظفين من المبنى، وشوهد حطام المروحية خارج مبنى محترق.

كان الجو معتمًا وضبابيًا وقت وقوع الحادث، وتشير التقارير الأولية إلى أن المروحية أصابت روضة الأطفال قبل أن تتحطم بالقرب من مبنى سكني.

وقُتل اثنان من كبار الشخصيات في وزارة الداخلية إلى جانب موناستيرسكي. 
 

الناتو الدفاع الجوي صواريخ وزير الدفاع هجمات صاروخية أوكرانيا القوات الروسية البنية التحتية نيويورك تايمز المنتدى الاقتصادي العالمي هيئة الأركان المشتركة الرئيس الأوكراني التدخل الروسي فولوديمير زيلينسكي رئيس هيئة الأركان هيئة الأركان المشتركة الأمريكية رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية قاعدة رامشتاين الجوية زعماء العالم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

متشتروش سبائك.. رسالة هامة من مستشار وزير التموين للمواطنين

استبعاد لاعبين وعقوبة لـ زيزو .. فيريرا ينتفض على نجوم الزمالك

رأس حربة صريح| شوبير يعلن تفاصيل الصفقة الأخيرة للأهلي بالميركاتو الشتوي

موضوعات متعلقة

ألمانيا حائرة بين غاز روسيا ودعم أوكرانيا.. شولتز: لن نذهب إلى الأسوأ

ما هي رشوة واشنطن لتركيا للموافقة على دخول السويد وفنلندا للناتو؟

تحول غير مسبوق.. أمريكا تبني أكبر مجمّع صناعي عسكري بالمغرب

أقوى اقتصاديا.. أوبك تجدد الآمال في عام 2023 بسبب الصين| تفاصيل

رئيسان يحرجان ألمانيا خلال قمة دافوس.. هذا ما طلباه

صحف الكويت: البلاد ستتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة .. الرئيس السيسي يوجه بتوسيع البحث بقطاع الغاز والطاقة.. وتغييرات واسعة بالجيش الروسي

بدلًا من زوجها.. هذه مهمة سيدة أوكرانيا الأولى في قمة دافوس

مدير الاستخبارات الروسية يعلن إمكانية عقد لقاء مع نظيره الأمريكي

ترشيحاتنا

إسرائيل في مأزق.. أسلحة أمريكية مخزنة بتل أبيب تذهب إلى أوكرانيا

برفقة انتصار السيسي.. الملكة رانيا تشارك الشعب الأردني صور زيارتها لمصر

بداية الانفراجة.. خبير اقتصادي يضع روشتة لحل الأزمة العالمية

الأوقاف تبدأ تلقي طلبات المشاركة في مسابقة القراءة الحرة للأئمة والواعظات.. اعرف الشروط

التضامن: برنامج مودة يقدم تدريبات للمقبلين على الزواج ولدينا 157 مكتب توجيه

حببي أطفالك في الطعام بالألوان الطبيعية المفيدة.. طريقة عمل مكرونة إسباجتي بالبنجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكاوى جديدة وتهديدات بالجملة.. كولر يحسم موقف كهربا من لقاء القمة والزمالك يتوعد

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات تكشف أناقة دنيا سمير غانم

بعد تصدرها التريند بسبب رقصة.. شاهد| إطلالات أثارت الجدل للفنانة نسرين طافش

سب وقذف واتهامات خادشة.. القصة الكاملة لـ ريهام سعيد وحسن شاكوش

فيديو

أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ