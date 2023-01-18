كلمة واحدة لزيلينسكي في دافوس.. إرسال الأسلحة الثقيلة «فورًا»

في أسبوع محموم بالعمل الدبلوماسي لأوكرانيا، من المقرر اليوم، الأربعاء، أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث تضاعف أوكرانيا مناشداتها للحصول على أسلحة أكثر تقدمًا، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

بدأ الدفع الأوكراني الجديد لأسلحة مثل الدبابات وصواريخ الدفاع الجوي بشكل جدي أمس، الثلاثاء، عندما عقد الجنرال مارك إيه ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أول اجتماع مباشر له مع نظيره الأوكراني في بولندا، بعد ما يقرب من 11 شهرًا من التدخل الروسي.

وسيجتمع وزراء دفاع الناتو يومي الأربعاء والخميس في بروكسل لتقييم المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وسينضم إليهم يوم الجمعة مسئولون من مجموعة أكبر من الدول التي نسقت المساعدات لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

وسيقود وزير الدفاع الأمريكي، لويد ج. أوستن الثالث، تلك المناقشات، بما في ذلك السؤال الحاسم حول إرسال دبابات غربية.

كما أن هناك إجماعا بين مؤيدي كييف الرئيسيين على أن الوقت يضيع لتمكين الجيش الأوكراني من كسر الجمود مع القوات الروسية في الشرق والجنوب وإبعادهم.

في الوقت نفسه، تواجه أوكرانيا هجمات صاروخية دمرت الكثير من البنية التحتية للبلاد وهجومًا روسيًا متوقعًا هذا الربيع.

في خطابه المسائي عشية خطابه في دافوس، قال زيلينسكي إن كييف "تضغط من أجل زيادة الضغط العالمي" على روسيا خلال وجودها في دافوس، حيث يجتمع قادة العالم ورجال الأعمال لمدة أسبوع.

وقال: "على العالم أن يسمع أوكرانيا في دافوس"، قبل أن يشير إلى أعمال العنف الروسية الأخيرة في أوكرانيا، بما في ذلك الضربة التي استهدفت يوم السبت مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو بوسط البلاد وأسفرت عن مقتل 45 شخصًا بعيدًا عن الخطوط الأمامية.

وأضاف زيلينسكي: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يصبح هذا الدعم عالميًا حقًا وأن الخطوات لإنهاء العدوان الروسي وإعادة الأمن يتم اتخاذها من قبل جميع الجهات الفاعلة المؤثرة في العلاقات الدولية".

وسيخاطب زيلينسكي المنتدى من خلال الفيديو كونفرانس بعد يوم من ناشدت زوجته أولينا زيلينسكا، سيدة أوكرانيا الأولى، زعماء العالم لاستخدام نفوذهم لدعم أوكرانيا.

وعرضت خطة سلام من 10 نقاط أعلنها زيلينسكي في نوفمبر وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا.

يأتي ذلك، فيما قُتل 18 شخصًا، بينهم وزير الداخلية الأوكراني، بعد تحطم مروحية بجوار روضة أطفال في ضاحية شرق العاصمة كييف.

وكان من بين القتلى ثلاثة أطفال ويخضع 15 آخرون للعلاج في المستشفى.

كان الوزير دينيس موناستيرسكي مع ثمانية آخرين في المروحية.

وقال مسئولون إن نائب وزير الداخليه الأول ومسئول آخر لقيا حتفهما عندما سقطت المروحية في ضاحية بروفاري.

وكتب قائد الشرطة إيهور كليمينكو على “فيسبوك” أن المروحية تابعة لخدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أوليكسي كوليبا، إن المأساة التي وقعت في بروفاري خلفت 29 جريحا و 18 قتيلا.

بعد الحادث اندلع حريق بالقرب من روضة الأطفال وتم نقل الأطفال والموظفين من المبنى، وشوهد حطام المروحية خارج مبنى محترق.

كان الجو معتمًا وضبابيًا وقت وقوع الحادث، وتشير التقارير الأولية إلى أن المروحية أصابت روضة الأطفال قبل أن تتحطم بالقرب من مبنى سكني.

وقُتل اثنان من كبار الشخصيات في وزارة الداخلية إلى جانب موناستيرسكي.

