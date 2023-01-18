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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيناس عبد الدايم ضيفة أوركسترا الأوبرا على المسرح الكبير

إبناس عبد الدابم
إبناس عبد الدابم

تحل عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم كضيف شرف على حفل اوركسترا اوبرا القاهرة المخصص لمؤفات الموسيقار راجح داوود ويقام بقيادة المايسترو ناير ناجى فى الثامنة مساء الاحد 22 يناير على المسرح الكبير منها جنية البحر ، كبريت احمر ، رسايل البحر ، الرجل الثالث ، باساكاليا احلام غائبة ، تقاسيم ، شروق الشمس ، ابتهال ، اسلحة دمار شامل ، المحاربون ، رجل في زمن العولمة ، حوار لآلة الفيولينة والأوركسترا الوترى  وبانوراما وطنية .

 

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم بدأت دراستها فى سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة ، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس ، قدمت العديد من الحفلات بختلف دول العالم منها ، قامت بالاشتراك فى تسجيل أعمال المؤلف المصرى الراحل جمال عبد الرحيم فى ألمانيا والقاهرة ، مثلت مصر فى العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية ، اسست اول فصل دراسى لتعليم الة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراه والماجستير فى الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية ، تراست دار الأوبرا المصرية وشغلت منصب وزير الثقافة السابق .

 

 

أما راجح داوود أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية ، أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى ، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، حاصل على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003 وغيرها .

والمايسترو ناير ناجى درس في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية وحصل على أعلى شهادة تخصصية للعزف على آلة البيانو ونظريات الموسيقى من الكلية الملكية بلندن عام 1996 ' كما درس قيادة الأوركسترا ونال دبلوم القيادة من ليكول نورمال بباريس عام 2001 ، وويضم ريبرتواره العديد من الأعمال السيمفونية، والأوبرات والأوراتوريو والباليه والمسرحيات الغنائية ، له العديد من المؤلفات والتوزيعات للكورال، والأوركسترا والأصوات المنفردة ، حصلت توزيعاته الكورالية لأغاني سيد درويش على الجائزة الفضية في المسابقة الكورالية العالمية "أصوات براغ" 2012 ، قاد الكثير من العروض الناجحة داخل مصر وخارجها وشارك فى مهرجانات عالمية متخصصة ونال العديد من الجوائز الدولية .

إيناس عبد الدايم لدكتورة إيناس عبد الدايم المايسترو ناير ناجى الموسيقار راجح داوود

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