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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 5 سنوات لمعلم بتهمة الشروع فى قتل زوجته بقنا

محكمة جنايات نجع
محكمة جنايات نجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا ، معلم لغة عربية، بالسجن 5 سنوات، بتهمة الشروع فى قتل زوجته، بسبب خلافات زوجية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبد الحميد رضوان، ويوسف فهمي عبد الرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير.

 

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ترجع وقائع القضية لـ 15 ديسمبر 2020، عندما تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط “أحمد. ع”، 34 عاما، معلم لغة عربية، ومقيم الديبات بقرية السمطا في دشنا، بتهمة الشروع في قتل زوجته “دعاء. ع”، عمداً.

وتبين من التحريات، أن خلافات بين الزوجين، تطورت إلى استخدام "هون حديدي"، لإنهاء الخلاف، ما كاد يتسبب فى قتلها. 

أحيلت القضية برقم 11058 لسنة 2020 جنايات دشنا، وقيدت برقم 2888 لسنة 2021 كلى قنا، لمحكمة الجنايات، التى عاقبت المتهم بالسجن 5  سنوات.

 

 

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