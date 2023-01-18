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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية: اجتماع مجلس الوزراء اللبناني الأهم منذ الفراغ الرئاسي

مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن اجتماع مجلس الوزراء اللبناني الحالي هو الأهم منذ بداية الفراغ الرئاسي في لبنان في 31 أكتوبر الماضي، حيث ناقشت الجلسة ملف الكهرباء باستفاضة كبيرة، وتوصلت إلى إقرار سلفة الخزينة بقيمة 62 مليون دولار لتمويل شراء الوقود في البواخر الأربعة الموجودة على السواحل اللبنانية منذ قرابة أسبوعين.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية، «أقر المجلس سلفة بقمية 54 مليون دولار للكهرباء، وبدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا بحضور 18 عضوا من 24 عضوا وبالتالي تأمن النصاب القانوني، وكان من اللافت حضور وزير الاقتصاد الذي غاب عن الجلسة الماضية ووزير السياحة من التيار الوطني الحر، وذلك يؤكد أن هناك تسوية ما تمت ما بين مجلس الوزراء من جهة والتيار المدني الحر من جهة أخرى».

وتابع: «علمنا أن وزير الطاقة وقع مسبقا على المراسيم التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، مما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة».

 

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