باحثة تفجّر جدلًا واسعًا| تمثال نصفي لـ رأس نفرتيتي مسروق في ألمانيا

للمرة الأولى أشار تقرير ألماني إلى أزمة تمثال نفرتيتي النصفي وكيفية وصوله إلى ألمانيا وأحقيتها به، منذ أكثر من 110 سنوات، حين تم اكتشاف تمثال نصفي لنفرتيتي في مصر، لكنه اليوم معروض في متحف Neues في برلين.

كيف وصل إلى هناك وما إذا كان وجوده قانونيا، في ظل النزاع القوي عليه ؟

"نجم المتحف الجديد بلا منازع" هذا هو وصف الموقع الإلكتروني الخاص بمتاحف برلين الحكومية، عن تمثال نصفي لنفرتيتي، المضاء بشكل جذاب أعلى قاعدة حجرية وخلف زجاج الأمان.

يقدر التمثال بحوالي 390 مليون دولار أمريكي. وتؤكد الدكتورة مونيكا حنا ، الأستاذة في المعهد الأثري بجامعة أسوان ، أن مكتشف التمثال لودفيج بورشاردت ، أخرجه بشكل غير قانوني من مصر.

فيما أبلغت المؤسسة الألمانية للتراث الثقافي الروسي ، المسؤولة عن القطعة ، استوديو ARD في القاهرة كتابةً: "بعد الاكتشاف ، تم منحها للجانب الألماني أثناء تقسيم الاكتشافات التي كانت شائعة في الحفريات الأثرية في ذلك الوقت ثم أخرج التمثال بشكل قانوني من البلاد ".

استعادة مصر تمثال نفرتيتي

مرت الآن 110 سنوات منذ العثور على تمثال رأس نفرتيتي، لكن استمر الجدل حول ما إذا كان ينبغي أن تستعيده مصر.

أثارت العديد من القطع جدلا واسعا منذ فترة طويلة تقريبًا. ليس فقط نفرتيتي ، ولكن أيضًا العديد من القطع الفنية المهمة الأخرى من مصر القديمة في متاحف أوروبا.

ومن اجل فهم القضية، سلط التقرير الضوء على الظروف التاريخية للحفريات الأثرية، إذ كانت مصر لفترة طويلة، تحت رحمة العديد من القوى العظمى.

غزا مصر الإمبراطورية العثمانية وفرنسا وأخيراً بريطانيا، وعندما حصلت مصر على استقلالها رسميًا في عام 1952، كانت العديد من أهم الاكتشافات الأثرية موجودة بالفعل في أوروبا.

العثور على تمثال رأس نفرتيتي

عندما عثر لودفيج بورشاردت على تمثال نفرتيتي في 6 ديسمبر 1912، كان في حالة سيئة منسيا منذ أكثر من 1000 عاما.

وبالرجوع إلى لائحة الآثار التي تم العمل بها حينها حين كانت مصر تحت سيطرة بريطانيا، يمكن لفريق التنقيب والدولة المصرية المطالبة بنصف المكتشفات، وفي هذه المرحلة ، كانت مصلحة الآثار المصرية ، المسؤولة عن تنظيم جميع الحفريات ، تحت التوجيه الفرنسي وليس المصري.

الفن المنهوب

تم إجراء بحث مكثف في ولاية سكسونيا، وحوار مع مديرة المتحف كاتيا ليمبك، وعند سؤال البروفيسور يورجن زيمرير عن مجيء هذه القطع بشكل قانوني إلى أوروبا، أجاب قائلا:

"هذه الأشياء تم الاستيلاء عليها ببساطة في ظل ظروف الحكم الأجنبي أو الغزو ، وبالتالي لا يمكن أن تأتي إلى أوروبا بشكل قانوني على الإطلاق".

يقوم المؤرخ بتدريس الدراسات الأفريقية في جامعة هامبورج، ويرى أن اللوائح التي نشأت في ظل حالة الاحتلال لم تعد سارية المفعول اليوم.

ومع ذلك ، فإن العديد من المتاحف الأوروبية تتعارض مع هذه الحجة ، كما يقول زيمرير. مثل مؤسسة التراث الثقافي البروسي في برلين ، فيما يصر متحف اللوفر في باريس والمتحف البريطاني في لندن أيضًا على أن الأشياء من مصر ، على سبيل المثال ، ملك لهم بشكل قانوني.

لكن سواء كان ذلك قانونيًا أم لا ، فهذا ليس السؤال في النهاية ، كما يقول البروفيسور يورجن زيمرير.

وتابع “لقد أدركنا خلال الجدل المستمر عن الفن المنهوب أنهم لا يريدون الالتزام بقوانين جنائية رغم إدراك حقيقة أن وجود هذه القطع جريمة”.

فيما تعتقد الباحثة المصرية مونيكا حنا أنه على المصريين تحديد تاريخهم وثقافتهم، وهذا يتطلب عودة بعض القطع.

مفاوضات لإعادة آثار مصرية

يقول المسؤولون المصريون إن المفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة بشأن إعادة القطع الفنية، بما في ذلك مع ألمانيا.

تم توضيح ذلك في عدة مقابلات مع رئيس قسم الآثار المُستردة بوزارة السياحة المصرية ، شعبان عبد الجواد. وقال في حديث لمحطة تلفزيونية سعودية: "كل القطع التي تم تهريبها بطريقة غير مشروعة من مصر ستعاد عاجلاً أم آجلاً".

أطلق وزير الآثار السابق ، زاهي حواس ، عريضة الصيف الماضي لإعادة حجر رشيد إلى مصر من المتحف البريطاني.

وقع أكثر من 110.000 شخص على هذه العريضة حتى الآن. وأكد حواس في مقابلة أنه بمجرد حصول العريضة على مليون توقيع، فإنه يريد بدء توقيع آخر لإعادة تمثال نفرتيتي من برلين إلى النيل.

لكن في الوقت الحالي ، لم تتلق الحكومة الألمانية أي طلب رسمي من مصر لإعادة التمثال الشهير.