عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قتل رجل دين بعد فشل لصوص في سرقة منزله بنيجيريا| تفاصيل

مكان الحادث
مكان الحادث

في جريمة مروعة، أشعل مجموعة من اللصوص النار في قس، بعد أن فشلوا في سرقة منزله بنيجيريا.

مكان الحادث

 وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  قُتل القس “إسحاق أتشي” في منطقة بايكورو بولاية النيجر شمال البلاد، حرقاً، وأصيب قس آخر في الهجوم نفسه لكنه تمكن من الفرار.

قتل محروقاً

وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيودون إن اللصوص فشلوا في الوصول إلى ممتلكات القس، فأشعلوا حريقا بمنزل رجل الدين ليحترق حتى الموت، فيما تمكن رجل الدين الثاني من الهرب لكنه أصيب بعيار ناري في كتفه أثناء قيامه بذلك.

القس الضحية

وقال واسيو: “لسوء الحظ، قيل إن اللصوص حاولوا الدخول إلى المنزل، الأمر الذي بدا صعبًا، لذلك أشعلوا النار في المنزل، وظل القس الكاثوليكي يحترق حتى الموت”.

وتكافح السلطات النيجيرية لاحتواء اندلاع أعمال العنف في المناطق الشمالية والوسطى، حيث تستهدف الجماعات المسلحة في كثير من الأحيان المجتمعات الريفية المعزولة. 

التغير المناخي وجرائم القتل

نظرًا لأن تغير المناخ يجعل من الصعب على رعاة الماشية كسب لقمة العيش، فقد تحول الرعاة إلى الجريمة لتغطية نفقاتهم. 

فيما يعتقد  أنه ما بين عامي 2017 و2020،  قتل رعاة الماشية في نيجيريا أكثر من 2500 شخص في حوالي 650 هجومًا.

نبجيريا سرقة منزل لصوص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

معاقبة الأهلي .. تفاصيل شكوى الزمالك بعد مشاركة كهربا أمام سموحة

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

موضوعات متعلقة

طفل للبيع .. زوجان روسيان يجدان مفاجأة صادمة على الإنترنت | صور

الأرجنتين..أب يطعن كلب بيتبول حتى الموت بعد نهشه رقبة ابنه الصغير| تفاصيل

الأرملة عرابة الكوكايين.. قصة أخطر تاجرة مخدرات بالعالم وثروتها تعادل ميزانية دول

شاهد| انفجار هائل في خط غاز بالقرب من الحدود الروسية

فرانس برس: النساء يقتحمن مهنة الـ "دي جي" بقوة في مصر| تفاصيل

شاهد| لن تصدق ماذا وجدت عائلة ماليزية أسفل منزلها

حركة طالبان تكشف عن أول سيارة خارقة صنعت بأفغانستان فما القصة؟

موت على الأسفلت.. اصطدام حافلتين يودي بحياة 40 شخصا ويصيب 100 بالسنغال

ترشيحاتنا

ممكن تكون متعة ولذة|داعية إسلامي يصحح مفهوما خاطئا عن سكرات الموت

رسميا .. مشروع قانون جديد للفحص الطبي قبل الزواج

عيار 24 يسجل 2057 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

الولايات المتحدة في خطر.. قادة أمريكيون يحذرون من غواصات روسية متقدمة

وزير الصحة : تنفيذ 100% من تجهيزات مستشفى التأمين بالعاصمة الإدارية ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة عدد من طلاب الجيزة.. أعراض غير متوقعة للتسمم وطرق العلاج

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية.. العلاقة الزوجية تساهم في الشفاء من مرض النقرس

لن تتوقع.. سبب غريب وراء خلع أصالة حذائها في حفل السعودية

إطلالة مميزة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بلوك جديد| شاهد

فيديو

الشلن والبريزة.. مصروف زمان بيتباع بالدولار | اعرف الحكاية

مفيش قسط لو وقفت على دماغك | الخلافات تشتغل بين مرتضى منصور وكهربا

تحذير من استخدام المضاد الحيوي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس لشئون الصحة

كرتونة البيض هتبقى بـ50 جنيه في هذه الحالة|الزيني يتحدث عن تراجع الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

اﻟﻤﺰﻳﺪ