قتل رجل دين بعد فشل لصوص في سرقة منزله بنيجيريا| تفاصيل

في جريمة مروعة، أشعل مجموعة من اللصوص النار في قس، بعد أن فشلوا في سرقة منزله بنيجيريا.

مكان الحادث

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، قُتل القس “إسحاق أتشي” في منطقة بايكورو بولاية النيجر شمال البلاد، حرقاً، وأصيب قس آخر في الهجوم نفسه لكنه تمكن من الفرار.

قتل محروقاً

وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيودون إن اللصوص فشلوا في الوصول إلى ممتلكات القس، فأشعلوا حريقا بمنزل رجل الدين ليحترق حتى الموت، فيما تمكن رجل الدين الثاني من الهرب لكنه أصيب بعيار ناري في كتفه أثناء قيامه بذلك.

القس الضحية

وقال واسيو: “لسوء الحظ، قيل إن اللصوص حاولوا الدخول إلى المنزل، الأمر الذي بدا صعبًا، لذلك أشعلوا النار في المنزل، وظل القس الكاثوليكي يحترق حتى الموت”.

وتكافح السلطات النيجيرية لاحتواء اندلاع أعمال العنف في المناطق الشمالية والوسطى، حيث تستهدف الجماعات المسلحة في كثير من الأحيان المجتمعات الريفية المعزولة.

التغير المناخي وجرائم القتل

نظرًا لأن تغير المناخ يجعل من الصعب على رعاة الماشية كسب لقمة العيش، فقد تحول الرعاة إلى الجريمة لتغطية نفقاتهم.

فيما يعتقد أنه ما بين عامي 2017 و2020، قتل رعاة الماشية في نيجيريا أكثر من 2500 شخص في حوالي 650 هجومًا.