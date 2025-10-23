محمد كريم برفقة جوني ديب.. هل سيحضر النجم العالمي ختام مهرجان الجونة؟

شارك النجم المصري العالمى محمد كريم ، صورة تجمعه بالنجم جوني ديب، وهى الصورة التي أثارت الكثير من الجدل حول ما إذا كان جوني ديب سوف يحضر حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي غدا الجمعة أم سيجمعهما عمل سويا خاصة أن أجواء الصورة تشبه أجواء مهرجان الجونة وفي نفس الوقت سبق وأحضر محمد كريم النجم العالمي تيريس جيبسون.

وينتظر محمد كريم تصوير عدة مشاريع سينمائية قريبا، منها فيلم Judgment of the Dead، حيث يقدم شخصية عالم آثار، وفيلم Dead End عن سباق رالي السيارات في الصحراء، والذي سيُصور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أسطورة السينما الأمريكية آل باتشينو ونجوم هوليوود ميجن فوكس وميل جيبسون.

محمد كريم وجيمي فوكس يجتمعان في حفلات سان تروبيه بفرنسا (صور)

مؤخرا، اجتمع الفنان محمد كريم والنجم الأمريكي جيمي فوكس، في حفلات سان تروبيه الصيفية بـ فرنسا، التي تشتهر بها المدينة، إذ كان يقضي فيها محمد كريم إجازته. وشارك محمد كريم، متابعيه على “انسجرام” صورا، إذ ظهر فيها يقضي إجازته من التصوير، في يخت بأوروبا بين سان تروبيه وجزر اليونان مع عدد من أصدقاءه من نجوم هوليوود، وجمعت الحفلات النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، ومغني الراب الأمريكي tyga، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان سيجمع محمد كريم مشروعا جديدا في هوليوود مع جيمي فوكس.

وحصد كريم، العديد من الجوائز والتكريمات من مهرجانات عالمية، مثل مهرجان موناكو السينمائي الدولي ومهرجان Arab Film Festival في كاليفورنيا، بالإضافة لحصوله مؤخرًا على تكريم خاص من مجلس الشيوخ الأمريكي لولاية كاليفورنيا؛ تقديرًا لجهوده في تحقيق خطوات واسعة كشخصية مصرية وعربية بارزة في صناعة الترفيه العالمية.