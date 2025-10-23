قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
فن وثقافة

محمد كريم برفقة جوني ديب.. هل سيحضر النجم العالمي ختام مهرجان الجونة؟

يمنى عبد الظاهر

شارك النجم المصري العالمى محمد كريم ، صورة تجمعه بالنجم جوني ديب، وهى الصورة التي أثارت الكثير من الجدل حول ما إذا كان جوني ديب سوف يحضر حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي غدا الجمعة أم سيجمعهما عمل سويا خاصة أن أجواء الصورة تشبه أجواء مهرجان الجونة وفي نفس الوقت سبق وأحضر محمد كريم النجم العالمي تيريس جيبسون.

وينتظر محمد كريم تصوير عدة مشاريع سينمائية قريبا، منها فيلم Judgment of the Dead، حيث يقدم شخصية عالم آثار، وفيلم Dead End عن سباق رالي السيارات في الصحراء، والذي سيُصور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أسطورة السينما الأمريكية آل باتشينو ونجوم هوليوود ميجن فوكس وميل جيبسون.

محمد كريم وجيمي فوكس يجتمعان في حفلات سان تروبيه بفرنسا (صور)

مؤخرا، اجتمع الفنان محمد كريم والنجم الأمريكي جيمي فوكس، في حفلات سان تروبيه الصيفية بـ فرنسا، التي تشتهر بها المدينة، إذ كان يقضي فيها محمد كريم إجازته. وشارك محمد كريم، متابعيه على “انسجرام” صورا، إذ ظهر فيها يقضي إجازته من التصوير، في يخت بأوروبا بين سان تروبيه وجزر اليونان مع عدد من أصدقاءه من نجوم هوليوود، وجمعت الحفلات النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، ومغني الراب الأمريكي tyga، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان سيجمع محمد كريم مشروعا جديدا في هوليوود مع جيمي فوكس.

وينتظر كريم، تصوير عدة مشاريع سينمائية قريبا، منها فيلم Judgment of the Dead، إذ يقدم شخصية عالم آثار، وفيلم Dead End عن سباق رالي السيارات في الصحراء، والذي سيُصور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أسطورة السينما الأمريكية آل باتشينو ونجوم هوليوود ميجن فوكس وميل جيبسون.

وحصد كريم، العديد من الجوائز والتكريمات من مهرجانات عالمية، مثل مهرجان موناكو السينمائي الدولي ومهرجان Arab Film Festival في كاليفورنيا، بالإضافة لحصوله مؤخرًا على تكريم خاص من مجلس الشيوخ الأمريكي لولاية كاليفورنيا؛ تقديرًا لجهوده في تحقيق خطوات واسعة كشخصية مصرية وعربية بارزة في صناعة الترفيه العالمية.

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

بالصور

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

