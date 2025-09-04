محمد كريم يهنئ سلمى حايك بعيد ميلادها

احتفل الفنان محمد كريم، بعيد ميلاد صديقته الفنانة العالمية سلمى حايك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ونشر كريم صور تجمعه بـ سلمى معلقا: “عيد ميلاد سعيد لأجمل شخص من الداخل والخارج، أتمنى لكي سنة مليئة بالحب والضحك والفرح الذي لا ينتهي، أسعد عيد ميلاد رائع”.

محمد كريم وجيمي فوكس يجتمعان في حفلات سان تروبيه بفرنسا (صور)

مؤخرا، اجتمع الفنان محمد كريم والنجم الأمريكي جيمي فوكس، في حفلات سان تروبيه الصيفية بـ فرنسا، التي تشتهر بها المدينة، إذ كان يقضي فيها محمد كريم إجازته. وشارك محمد كريم، متابعيه على “انسجرام” صورا، إذ ظهر فيها يقضي إجازته من التصوير، في يخت بأوروبا بين سان تروبيه وجزر اليونان مع عدد من أصدقاءه من نجوم هوليوود، وجمعت الحفلات النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، ومغني الراب الأمريكي tyga، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان سيجمع محمد كريم مشروعا جديدا في هوليوود مع جيمي فوكس.

وينتظر كريم، تصوير عدة مشاريع سينمائية قريبا، منها فيلم Judgment of the Dead، إذ يقدم شخصية عالم آثار، وفيلم Dead End عن سباق رالي السيارات في الصحراء، والذي سيُصور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أسطورة السينما الأمريكية آل باتشينو ونجوم هوليوود ميجن فوكس وميل جيبسون.

وحصد كريم، العديد من الجوائز والتكريمات من مهرجانات عالمية، مثل مهرجان موناكو السينمائي الدولي ومهرجان Arab Film Festival في كاليفورنيا، بالإضافة لحصوله مؤخرًا على تكريم خاص من مجلس الشيوخ الأمريكي لولاية كاليفورنيا؛ تقديرًا لجهوده في تحقيق خطوات واسعة كشخصية مصرية وعربية بارزة في صناعة الترفيه العالمية.