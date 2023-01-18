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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 24 يسجل 2057 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

 

 

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار الذهب بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الأربعاء  18-1-2023

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واستقرت أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأربعاء، التعاملات، مقارنة بـ أسعار الذهب بمستهل التعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

سعر الذهب اليوم في مصر

 

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,780 جنيها للبيع و 1,800 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,063 جنيها للبيع و 2,057 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,526 جنيها للبيع 1,543 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,187 جنيها للبيع و 1,200 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب اليوم في مصر

 

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 14,240 جنيه  للبيع و 14,400 جنيها للشراء.

وأوقية الذهب حوالي 63,266 جنيه للبيع 63,977 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,034,286 جنيه للبيع، و 2,057,143 جنيه للشراء.


سعر مصنعية الذهب والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر

 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

 

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها..

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.
 

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