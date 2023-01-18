بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لشيرين رضا| شاهد

تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب نجاح مسلسلها الجديد “وبينا ميعاد”.

وتعد شيرين رضا، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت شيرين رضا، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج للظهور بملامح بسيطة وناعمة تتناسب مع ظهورها المميز.

كما تفضل شيرين رضا، اختيار الوان الشعر الذهبية والبنية التي تتناسب مع لون بشرتها، كما تفضل شيرين رضا اختيار الشعر القصير ليبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور شيرين رضا