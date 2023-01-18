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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لشيرين رضا| شاهد

شيرين رضا
شيرين رضا

تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب نجاح مسلسلها الجديد “وبينا ميعاد”.

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إطلالة مميزة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بلوك جديد| شاهد

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إطلالة أنيقة.. شيرين رضا تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

وتعد شيرين رضا، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت شيرين رضا، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج للظهور بملامح بسيطة وناعمة تتناسب مع ظهورها المميز. 

كما تفضل شيرين رضا، اختيار الوان الشعر الذهبية والبنية التي تتناسب مع لون بشرتها، كما تفضل شيرين رضا اختيار الشعر القصير ليبرز جمال انوثتها. 

وإليكم صور شيرين رضا

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