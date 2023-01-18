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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: توجيهات السيسي برفع سعر إردب القمح للتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلي 1250 جنيهاً يدعم الفلاح ويشجعه علي التوسع في زراعة القمح مشيراً في تصريحات  صحفية أن ذلك خطوة هامة للتوسع في المحاصيل الإستراتيجية.

ونوهت عضو مجلس النواب بأن ذلك ياتي دعم للفلاح في ظل الظروق الإقتصادية الصعبة وزيادة المستلزمات عليه  مشيرة أن هذا يقلل من الإستيراد حيث يزيد سعره عالمياً عن 400 دولار ومصر من أكثر الدول المستوردة  له.
جدير بالذكر أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الحاصلات الزراعية المصرية تحظي بسمعة عالية وتم الدخول فى 80 سوقا جديدة، موضحا أن الحاصلات الزراعية المصرية تحظي بجاذبية فى الأسواق الخارجية ، وأنه تم تصدر 6.5 مليون طن هذا العام.
وأشار رئيس الوزراء إلي إنه سيتم الإعلان عن السياسة الضريبية لمصر قريبًا فى مؤتمر صحفي ، موضحا ان صادرات مصر فى 2022 ارتفعت لـ 53.8 مليار دولار ، مقارنة بـ45 مليار دولار العام الماضي ، وأن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار.

وأوضح إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار فى الفترة من 14-17 يناير الجاري.

وأوضح أن مجلس الوزراء سيبدأ تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء انه وجه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع الاستراتجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام .

شيماء محمود نبيه مجلس النواب القمح

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