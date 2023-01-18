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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرفض التعليق على تمويل توريد دبابات لـ أوكرانيا |تفاصيل

الأتحاد الأوروبي
الأتحاد الأوروبي

رفضت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، التعليق على إمكانية تمويل توريد دبابات لأوكرانيا من صندوق السلام الأوروبي، لأن مثل هذه المناقشات سرية.

وقالت مصرالي: "بالنسبة للدبابات التي يجب تسليمها إلى أوكرانيا، رحب الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة الهادفة إلى دعم أوكرانيا. لكن لا يمكنني القول بعد ما إذا كانت هذه الدبابات ستكون جزءا من إمدادات صندوق السلام الأوروبي. هناك مناقشات سرية حول هذه القضية، لذلك لا يمكنني التعليق على أي شيء".

أفادت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بأن دول الاتحاد، زودت أوكرانيا بأسلحة تقدر بـ 11.5 مليار يورو.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في وقت سابق عن استمرار المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، وعن دعمه لتوريد الدبابات لأوكرانيا كما ذكرت بعض الدول الغربية.

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