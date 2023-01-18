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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسنّة حائزة شهادة محو الأمية : بحبك يا سيسي أكتر كلمة فرحت بكتابتها

لحاجة زبيدة، الحاصلة
لحاجة زبيدة، الحاصلة على شهادة محو الأمية

أكدت الحاجة زبيدة، الحاصلة على شهادة محو الأمية بعمر 87 عاما، أن "اكتر كلمة كتبتها وفرحت لما كتبتها "بحبك يا سيسي".

وقالت زبيدة، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، ان بناتي كنت بتأكد انهم بيروحوا المدرسة وكنت بروحلهم وبتاكد انهم موجودين".

وتابعت الحاصلة على شهادة محو الأمية بعمر 87 عاما، أنه ـنا عمري ما غضبت يوم وانا ولا مرة غضبت وروحت بيت ابويا إلا لما مات، حتى لما اتجوزت كنت بجلابية سودة وطرحة شاحتاها".

معاشي بيكفيني

وأشارت زبيدة إلى أن معاشي بيكفيني ويكفي الشهر وزيادة، وأحمد الله على كل شئ.

 

محو الأمية الحاجة زبيدة الأمية صدى البلد تفاصيل

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