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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو إفريقية النواب: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية جاءت في توقيت فارق

صدى البلد

قالت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بأسوان،  إن استضافة الجمهورية الجديدة، للقمة الثلاثة بين مصر والأردن وفلسطين، تؤكد دور مصر المحوري على المستوى الإقليمي والدولي،  كما تعكس قدرات وإمكانيات الدولة المصرية التى احتضنت  العديد من القمم والفعاليات الدولية التي تتعلق بقضايا الدول الشقيقة، والتي شهدت تزايداُ غير مسبوق في الأونه الأخيرة تجاه ليبيا وسوريا والأردن وفلسطين، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة علي أمن واستقرار الدول العربية.

وأكدت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات صحفيه لها اليوم،  أن انعقاد القمة الثلاثية العربية الشقيقة، في هذا التوقيت والتي  توصف بـ"الحاسمة الفارقة في تاريخ ومستقبل فلسطين"، جاءت انطلاقاً من الرغبة الصادقة لدى الدول الثلاثه من أجل تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية الاقليمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعياً لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بينهما، لافته الي ان القضية الفلسطينية  تشهد تطورات متسارعة في ضوء المستجدات على الساحة العربية والدولية.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن اللقاء الثلاثي المصري الأردني  الفلسطيني، جدد التأكيد على رغبة الدول الثلاثة في الاستمرار في التعاون والتنسيق والتشاور في العديد من القضايا العربية، والتي تأتي في مقدمها القضية الفلسطينية على كافة المستويات، وللحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، لافته الي ان لقاء الرؤساء الثلاثة شهد تأييد وتأكيد علي استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهم حل الازمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

وثمنت نائبة حماة الوطن، اللقاء الذي استضافه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جاء تحت عنوان " الازدهار والاستقرار في المنطقة"، لرؤساء وقادة وزعماء الدول الشقيقة، بحضور كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية و السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة ان اللقاء يمثل إضافة نوعية لتعزيز التعاون والتضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة وبما يحقق أمن واستقرار الدول وعبورها من الازمات التي تشهدها الدول من أزمات اقتصادية غير مسبوقة.

الدولة المصرية مجلس النواب الدول العربية مصر والأردن وفلسطين نيفين حمدي

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