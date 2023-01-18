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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أقسام مستشفى بلطيم النموذجي.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مستشفى بلطيم النموذجي، ضمن مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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كما تفقد كل أقسام المستشفى، والتقى بالمواطنين المترددين على المستشفى والمرضى، واستمع لهم، ووجه بسرعة الاستجابة لهم، بحضور الدكتور أحمد حواس، مدير مستشفى بلطيم النموذجي.

واطلع على مستندات كل قسم كل حدة وتابع موعد دخول المرضى وما تم صرفه من أدوية لهم، وما تم من إجراءات طبية لإجراء عمليات جراحية أجريت لهم، كما تفقد بنك الدم، واطمأن على توافر الكميات الكافية، ووجه بتجهيز الدم للمريض قبل إجرائه العملية الجراحية، لاستخدامه وقت الحاجة، ولا يتم توفير الدم أثناء إجراء العملية حفاظاً على حياة المريض.

واستمع محافظ كفر الشيخ للمرضى بوحدة الغسيل الكلوي المكونة من 4 حجرات وتضم 34 ماكينة غسيل، واستمع لعدد من المرضى، ووجه محافظ كفر الشيخ باستمرار صرف الأدوية للمرضى بغض النظر عن موعد تجديد القرارات، لحين وصولها، حفاظاً على حياة المرضى في كافة الأقسام.

وأشاد المرضى بجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم من المستشفى، وحرص المسئولين بها على استمرار تلقيهم للجلسات بغض النظر عن ورود أو تأخير القرارات.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، صيدليات ومخازن الأدوية، واطمأن على توفير الأدوية، واطلع على سجلات المستشفى، من الصادر والمنصرف من الأدوية، كما تفقد عناية الأطفال وما تضمه من 14 حضاناً، كما تفقد لعنايات المركزة، واطمأن على صحة المرض، واطلع على سجلات إجراء العمليات وما تم صرفه من الأدوية لهم، وناقش المرضى فيما صرف لهم من أدوية.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، حالة شاب تعرض لحادث تصادم، واطمأن على حالته الصحية، وإجراء عملية جراحية لمريض، وتفقد قسم القسطرة القلبية، وبنك الدم التجميعي، وقسم القسطرة المخية.

 كما اطمأن على تشغيل العيادات في الفترة المسائية، وقسم جراحة الأورام، وجراحات المخ والأقسام، وشبكة الغاز أسطوانات الأكسجين، واطمأن على توفير الكميات الكافية والاحتياطية.

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