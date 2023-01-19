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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الخميس 19 يناير 2023 : التزم الهدوء

برج الثور
برج الثور

مواليد برج الثور مخلصون ولا يحبون التغييرات المفاجئة أو النقد أو مطاردة الشعور بالذنب غالبًا ما يكون الأشخاص عرضة لذلك ويعتمدون إلى حد ما على الآخرين والعواطف التي يبدو أنهم غير قادرين على التخلي عنها.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 19 يناير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 : ارتباط بشخص غني

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 18 يناير 2023 .. الجوزاء يسدد الديون والأسد يواجه خيبة أمل

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 18 يناير 2023

تشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أن الجوانب المالية والمهنية لبرج الثور تبدو واعدة اليوم، إذا كنت تمتلك شركة، فقد تزيد أرباحك بشكل كبير، قد لا تسبب لك خطط السفر الخاصة بك أي مشاكل اليوم، من الجيد أن تكون حذرًا مما يحيط بك لضمان السفر الآمن.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

إذا كنت تمتلك شركة ناشئة ، فقد ترى زيادة في عدد العملاء، قد يكون اليوم يومًا مثمرًا يحركه الفريق في المكتب.ط، ومع ذلك ، امنح عقلك ملاذًا مناسبًا لضمان توازن إيجابي بين العمل والحياة ، مما قد يعزز الإنتاجية بشكل أكبر

توقعات برج الثور صحيا

قد تواجه يومًا مستقرًا من حيث الصحة والرفاهية، قد تقل فرصة إصابتك بأي مرض، ومع ذلك ، كن حذرًا بشأن صحتك لضمان سلامتها.

توقعات برج الثور اليوم عاطفياً

قد تواجه فترة صعبة في حياتك الرومانسية اليوم، التزم بالهدوء وحاول حل تضارب المصالح من خلال المحادثات العقلانية والدبلوماسية لتجنب أي شكل من أشكال الإزعاج.

توقعات برج الثور في شهر يناير 2023

قد تواجه يومًا مستقرًا ومثاليًا للغاية مع عائلتك، هذا يعني أنك قد لا تواجه أي محنة مرتبطة بالعائلة، إذا كنت أحد الوالدين ، تذكر أن تجعل أطفالك يشعرون بالحب ، لأنهم قد يتوقون إلى اهتمامك وحبك اليوم.

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