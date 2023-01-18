تخطّى برشلونة| الدولي للإحصاء : الأهلي الـ17 بترتيب أفضل الأندية في 2022

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن ترتيب أفضل الأندية في العالم لعام 2022.

وينشر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قائمة بأفضل الأندية لكل عام بناءً على عدد الانتصارات التي حققها.

واحتل النادي الأهلي المركز السابع عشر في ترتيب أفضل الأندية في العالم لعام 2022 بعدما جمع 197 نقطة.

الأهلي احتل المركز الأول محليًا وعربيًا وأفريقيًا، وهو النادي الوحيد الذي يتواجد في قائمة العشرين الأوائل من الأندية العربية أو الأفريقية.

وتفوق الأهلي على فرق كبرى كإنتر الإيطالي، برشلونة الإسباني الذي جاء في المركز العشرين برصيد 191 نقطة.

واحتل فريق فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس المركز الأول، يليه مواطنه بالميراس البرازيلي، ثم ليفربول الإنجليزي.