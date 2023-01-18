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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره الأردني خلال المشاركة بمعرض FITUR 2023 بإسبانيا

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

خلال فعاليات اليوم الثاني من زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 ، واصل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعاته الرسمية، بعقد لقاء مع  مكرم القيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقد تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال السياحة، وتسهيل الحركة السياحية بينهما حيث تم الإشارة إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الشأن وإصدار مجلس الوزراء، خلال الأشهر القليلة الماضية، قرارًا بتسهيل حركة الدخول والخروج من منفذ طابا البحري بما يساهم في تسهيل ودفع الحركة السياحية بين البلدين.

كما تم مناقشة إمكانية إعداد مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال السياحة.

وفي نهاية اللقاء وجه أحمد عيسى الدعوة لمكرم القيسي لزيارة مصر قريباً لاستكمال المناقشات والإجراءات الخاصة بتوقع مذكرة التفاهم بين البلدين.

وقد حضر اللقاء، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وأحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

 

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